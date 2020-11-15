شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبوقرقاص يوزع «كمامات» على الأطفال في طابور المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملات توعية طلاب المدارس بنطاق المركز بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي تنظمها وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

وخلال اللقاءات بالمدارس قام الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، توزيع الكمامات الطبية، بنفسه على الطلاب خلال طابور الصباح.

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تنظيم تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة أبناء المحافظة.