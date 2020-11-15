شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: الهلال الأحمر فخر التضامن المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وأبدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سعادتها بالتعاون مع محافظة الاسماعيلية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة «دعم العودة الآمنة للمدارس»، مشددة على أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد ونشر السلوكيات الصحية للطلاب خاصة مع دخول فصل الشتاء ومواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دوره بالكامل ليس كما ولكن كيفا، حيث إن الحملة ستركز على الحفاظ على سلوكيات النظافة الشخصية للطلاب والتباعد الاجتماعي، كما سيتم توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر نفذ العديد من التدخلات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد وحملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت، حملات التوعية والحملات الالكترونية، موضحة أن انطلاقة المبادرة من الاسماعيلية وستوجه لمحافظات أخرى.

ووجهت نيفين القباج التحية لشباب الهلال الأحمر، مؤكدة دعمها الكامل لشباب الهلال الأحمر المصري، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي السند والدعم للهلال الاحمر الذي يعد فخر للتضامن الاجتماعي.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية