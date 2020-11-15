شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 27 ألف مسن بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة 100 صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجهت فرق مديرية وزارة الصحة بالأقصر إلى منازل المسنيين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكر - الضغط)، واعتلال الكلى، ونجحت بفحص ٢٧ ألف مواطن بجميع مراكز المحافظة. كانت مديرية الصحة بالأقصر قامت بتجهيز ما يقرب من ٥٩ نقطة وفريق طبي علي جميع أنحاء المحافظة منهم ٦ نقاط متحركة، ليتم العمل علي فترتين من ٩ صباحًا وحتي ٣عصرًا ومن ٣عصرًا وحتي ٩ مساء طوال أيام الأسبوع كما تم التشديد علي اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامه المواطنين. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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