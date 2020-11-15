شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يقرر خفض مقابل التصالح للمتر السكني للشوارع الأقل من 8 أمتار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بعد عرض الأمر على رؤساء المراكز والمدن والمعنيين، تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 متر فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى وذلك بدلا من الأسعار المعلنة سابقا، مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم. ياتى ذلك إطار التسهيل على المواطنين واستجابة لرغبتهم بتخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء مراعاة للبعد الإجتماعى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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