شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي.. ننشر أسماء مرشحي جولة الإعادة على مقعدي دائرة أجا بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى «ماسبيرو».

ووفقا لنتائج الحصر العددي، تحددت جولة الإعادة في عدد من الدوائر ومنها دائرة أجا بالدقهلية، حيث تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على المقعدين المخصصة للدائرة وهم:

إيهاب أنيس عبداللطيف مرشح مستقبل وطن

محمد وفيق محفوظ مرشح مستقل

شريف مصطفى الجبلى مرشح مستقل

إيهاب أحمد محمد الفقى مرشح مستقل

وراجعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأوراق الانتخابية بشكل دقيق والتى شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف تجميع عدد الأصوات باللجان العامة، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية، بجانب أصوات المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن تتضمن النتيجة عدد من أدلة بأصواتهم في الانتخابات وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة والمرشحين الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة، وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.