شكرا لقرائتكم خبر عن حي وسط الإسكندرية يواصل شفط وكسح تجمعات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل حي وسط الإسكندرية -ومنذ الساعات الأولى من الصباح- متابعة عمليات شفط وكسح مياه الأمطار، وفقًا لتوجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، بكل البؤر والمناطق الساخنة بحي وسط، بطريق وأنفاق الكورنيش الإبراهيمية، كامب شيزار، الشاطبي؛ السلسلة، مدخل الإسكندرية الصحراوي، أسفل الأنفاق والكباري بطريق كارفور والداون تاون، ومحرم بك: نفق منشا وكوبري ٣ عيون، شارع قناة السويس أمام محطة الغيط الصعيدي؛ طريق أبيس ٨، الدريسة، شارع كلية الطب أمام باب مستشفى الأميري.

كان اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، قد تفقد في جولة موسعة تجمعات الأمطار ومتابعة عمليات الكسح من مناطق التجمعات والبؤر الساخنة بحي وسط.

وتم رصد جميع التجمعات، والتواصل مع شركة الصرف الصحي؛ ومتابعة أعمال الشفط والسحب، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وعدم حدوث أي إعاقات لحركة المارة أو المركبات، ومازالت المتابعة قائمة والتواجد الميداني مستمر على مدار الساعة، لحل جميع المشكلات وتذليل كل العقبات.

كسح تجمعات الامطار من النقاط الساخنة وسط الإسكندرية

كسح تجمعات الامطار من النقاط الساخنة وسط الإسكندرية

كسح تجمعات الامطار من النقاط الساخنة وسط الإسكندرية

كسح تجمعات الامطار من النقاط الساخنة وسط الإسكندرية

كسح تجمعات الامطار من النقاط الساخنة وسط الإسكندرية