شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية يعقد لجنة لاختيار أعضاء جدد للعمل كمسؤولي توكاتسو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كمسئولي توكاتسو بمحافظة المنوفية برئاسة أحمد سويد مدير المديرية وذلك لمن تتوافر فيهم المهارات والقدرة الفنية والمهنية للقيام بالمهام المكلف بها لتدريب ومتابعة أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية التي تطبق هذه الأنشطة.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن رغبتها في ضم أعضاء جدد للعمل كمسئولي توكاتسو بنطاق المديريات للمساعدة في تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية التي تطبق هذه الأنشطة.
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