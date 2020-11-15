شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهار جزئيا بسبب الأمطار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية من «الحى» لمعاينة عقار قديم انهار جزئيا بمنطقة القبارى، غرب الإسكندرية، وطلب ملف العقار لبيان سابقة صدور قرارات بشأنه من عدمه.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف في الدور الاخير وانهيار بلكونة في الدور الأول بالعقار رقم 145 شارع النظام متفرع من ابن سهلان بمنطقة القبارى، بسبب سقوط الأمطار.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار قديم مكون من 5 طوابق يوجد به شقتين فقط مشغولين بالسكان بالدور الاول والثانى والباقى خالى من السكان ولا يوجد اصابات.

أسفر الانهيار عن إتلاف سيارة كانت متواجدة أسفل العقار وتبين سبب الانهيار سقوط الأمطار الغزيرة مما أدى إلى تآكل المبنى، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض، لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة «المكنسة» التي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية ورعد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.