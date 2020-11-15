تفتيش مفاجئ على محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية ببرج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة بالاسكندريه، أن لجان إدارتي مكافحة الآفات و الرقابة على المبيدات، تواصل التفتيش المفاجئ على محلات عرض وبيع والاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية بمختلف أنحاء الاسكندرية.

وأوضح "صالح"، أن لجنة فنية بقيادة المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير إدارة المكافحة، ضمت كل من المهندسة دعاء عفيفى وكيل إدارة المكافحة، والمهندس صلاح العسال رئيس قسم المحاصيل الحقليه، والمهندس محمود محمد إسماعيل مفتش الرقابة، أجرت تفتيش مفاجئ على المبيدات بالمرور على محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية في نطاق برج العرب ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الى أن هناك توجيهات مشددة على ضرورة تسيير حملات مفاجئة للتفتيش على محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعيه، وتكثيف المرور عليها لضبط عملية البيع والتأكد من الصلاحية وذلك فى جميع ربوع المحافظة.

تفتيش مفاجئ على محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية ببرج العرب (صور)

تفتيش مفاجئ على محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية ببرج العرب (صور)

تفتيش مفاجئ على محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية ببرج العرب (صور)

تفتيش مفاجئ على محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية ببرج العرب (صور)