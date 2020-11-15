شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنوفية» تستضيف جمعية القناص المصري في ندوة تعليمية تثقيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ندوة تعليمية تثقيفية حول الطيور الجارحة وكيفية الحفاظ عليها من الانقراض.

واستضافت الكلية ممثلين من جمعية «القناص المصري» لرعاية الجوارح ضمن فعاليات الندوة الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لتواجدهم في جامعة المنوفية مؤكدين أنها أول جامعة مصرية تقدم لهم دعوة لنشر الوعي حول الطيور الجوارح وتقدر أهمية الحفاظ على هذا النوع من الطيور من الانقراض.

وأكد الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، على أهمية الطبيب البيطري في الحفاظ على هذه السلالات في مصر وحمايتها من خطر الانقراض واستعرض أهم الأمراض التي تصيبهم وكيفية علاجها والمحافظة عليها.

وشهد الندوة اصطحاب ممثلي جميعة القناص المصري مجموعة من النسور والصقور والعقبان الحية للتعرف عليها وكيفية الحفاظ عليها.