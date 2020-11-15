شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات التأمين الصحي لقياس رضا المواطنين عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الخدمة الصحية وسير العمل بمستشفيات التامين الصحي، والمنيا العام بمدينة المنيا، للتعرف علي مدى جودة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وقياس مدى رضاء المواطن عنها، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
تفقد نائب المحافظ، الأقسام المختلفة، واستمع إلى المواطنين المتواجدين لمتابعة حالتهم وقياس مدى رضائهم عن الخدمة، كما التقى بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.
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