شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: الدين «خط أحمر».. عندما يكون الزواج من المسلمين مقياسا للتسامح أو التعصب (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التعصب الديني قضية أكبر من الانحياز العرقي، والدين هو«الحد النهائي» للانحياز الشخصي، بينما تدفع المواقف المختلفة بشأن نحو تصورات سلبية أكثر من نظيراتها الخاصة بالانتماء العرقي أو الجنسية .

أجرى معهد وولف البريطاني دراسة على مدار عامين والتي خلصت إلى أن معظم الناس متسامحين إزاء المنتمين لخلفيات عرقية وقومية مختلفة، ولكنهم لديهم مواقف سلبية فيما يتعلق بالدين .

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد إن الدراسة التي أجراها المعهد تحت عنوان :«كيف نتعايش» إن الدين «خط أحمر» في نظر كثير من الناس، مشيرة إلى أن الدراسة استندت إلى مسح شمل 11700 شخص من البالغين في إنجلترا وويلز، وهو ما ينطبق بشكل خاص على المسلمين .

وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع من شملتهم ممن ليسوا من أصحاب البشرة السمراء أو الأسيويين يشعرون بالارتياح إزاء تزوج قريب لهم من شخص آسيوي أو أسمر اللون، ولكن 43% فقط عبروا عن ارتياحهم إزاء الزواج من شخص مسلم .

وركز الباحثون في الدراسة المقرر أن ينشرها المعهد غدا الاثنين، على مسألة الزواج كطريقة لقياس التسامح والتعصب، حيث وجدوا أن الجمهور يظهر شعورا إيجابيا لدرجة كبيرة بشأن الزواج المختلط من كافة الانتماءات العرقية والقومية، غير أن كلمة «مسلم» أثارت شعورا أكثر سلبية مقارنة بكلمة «باكستاني» حتى لو كان الغالبية العظمى من الباكتسانيين البريطانيين ينتمون إلى المسلمين .

وكشفت الدراسة أن التعصب القائم على الدين كان أقوى بين الفئات العمرية التي تزيد على 75 عاما، أو ممن لا ليس سوى حظ قليل من المؤهلات التعليمية أو بدون تعليم، ومن ينتمون للأقليات العرقية غير الآسيوية والمعمدانيين .

و لفتت إلى أن الرجال أقل ارتياحا من النساء بشأن فكرة زواج قريب لهم ينتمي إلى خلفية عرقية أو قومية أو دينية مختلفة .

وقالت :«من بين الهندوس والسيخ واليهود والبوذيين واللادينيين، شعرت الغالبية بعدم الارتياح إزاء زواج قريب لهم ن مسلم، ولكن من بين المسيحيين، كان هناك أقلية بالمقارنة .

ونبهت الدراسة إلى أن غالبية المسلمين عبروا عن عدم ارتياحهم إزاء فكرة زواج قريب لهم من بوذي أو هندوسي أو يهودي أو سيخي أو ملحد، موضحة أن نحو 4 من بين 10 مسلمين كانوا غير مرتاحين إزاء زواج قريب لهم مسيحي .

كما توصلت الدراسة والتي تقرر أن ينشرها المعهد غدا إلى أن الاتجاهات داخل دين مجتمعات الأقلية كانت تخضع لطفرات كبرى عبر الأجيال، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسلمات البريطانيات واللاتي كان يمارسن مزيدا من الحرية في اتخاذ القرار في كيفية الزواج ومتى ومن يتزوجن .