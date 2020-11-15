شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 437 مواطنا بقافلة طبية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، وذلكضمن فعاليات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقال محروس، إن القافلة قدمت الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين، في ظل السعى للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، تنفيذاً للخطة الموضوعة.

واضاف أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد 437 مواطن من خلال تخصصات الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، أنف وأذن، الأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتقديم أدوية للمرضى بالمجان