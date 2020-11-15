شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تطوير شبكات التوزيع في 38 قرية بمحافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه في مبادرة «حياة كريمة« والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، تهدف تلك المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وقال المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه الشركة وضعت الازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً في نطاق الشركة الجغرافي في محافظات سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

وبالنسبة لمحافظة سوهاج تم ادراج قرىة برخيل، قرية الحرجة، قرية بنى حميل، قرية الإصلاح، قرية أولاد شلول، قرية عرابة أبوالدهب، قرية الكوامل والهجارسة، قرية سعد الله، قرية الشيخ مكرم، قرية العيساوية، قرية الكولا، قرية فاوجلي، قرية الفراسية، قرية الدوير، قرية الحسامدة، قرية ام دومة، قرية القاوية، قرية بناويط، قرية على بن ابى طالب، قرية أبوبكر الصديق، قرية عنيبس، قرية نزالى داوود، قرية الصفيحة، قرية نزلة عمارة، قرية حاجر مشطا، قرية بنى حرب، قرية نزلة على، قرية الشيخ رحومة ضمن المبادرة باعتبارهم القرى الاكثر فقرا.