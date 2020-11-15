شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى ببنها الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة بنها فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى تابعة للمركز يوم الأربعاء القادم لمدة 3 ساعات وذلك لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

وقال المهندس على عبدالستار رئيس المدينة، في بيان للمجلس اليوم أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن قرى «ورورة والشموت ومرصفا ونقباس وجمجرة وميت السباع وميت الحوفين وشبلنجة» وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه جرى رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه جرى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها