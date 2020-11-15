شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مدينة بلبيس لمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واطلع المحافظ من خلال على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، على الخطة الإستثمارية للمركز وذلك للتعرف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات خطة المركز للعام المالي 2020/2021 بلغت 8 مليون جنيه، في برامج النقل والمواصلات، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس سرعة الإنتهاء من أعمال البت الفني والفتح المالي، للإستفادة من المبالغ المتاحة والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمركز، وطلب المحافظ تحديد عدد من الشوارع الرئيسية والتي بحاجة إلى أعمال رصف ورفع كفاءة لإدراجها في خطة مديرية الطرق، والبدء فوراً في إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها ورصفها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من إعادة رد الشئ لأصله وتغطية الحفر وإزالة المطبات العشوائية من الطرق والشوارع الرئيسية .

شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بتراكم القمامة بالشوارع لفترات طويلة، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم لسرعة تلبيتها والاستجابة لها.