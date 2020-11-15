شكرا لقرائتكم خبر عن «اللص الصامت.. هشاشة العظام».. دورة تدريبيه بجامعه القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه انطلاقاً من دور جامعة قناه السويس المجتمعى بضرورة المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تناول وحل مشكلات وقضايا المجتمع وتوعية العاملين والمجتمع الخارجى بهذة الموضوعات.

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع برنامجها التدريبي تحت عنوان «اللص الصامت.. هشاشة العظام».

قام بالتدريب الدكتور محمد السيد علاوى المدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكليه التمريض

وأكد أن هشاشة العظام تعرف باللص الصامت فهو مرض صامت لا تظهر أعراضة إلا بعد تقدمة كثيراً نتيجه إنخفاض كثافة العظام للقيمه التي تعرض العظام للكسر ومن أشهر أعراضة آلام الظهر والعمود الفقري.

كما تناول التدريب إستعراض إحصائيات عن مرض هشاشة العظام في مصر ،عوامل الخطورة، وأعراضه وأسبابة المتعدده فمنها أسباب «هرمونية وغذائية وجينية» وكيفية الوقاية من الهشاشة والنظام الغذائى المتبع.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وأكد كشك أن البرنامج أستهدف العاملين بمديرية القوى العاملة، المديرية المالية وكليات الألسن والتمريض والسياحة.