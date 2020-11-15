شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة توعية الهلال الأحمر بمخاطر كورونا فى مدارس الاسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مبادرة الهلال الأحمر المصري «دعم العودة الامنة للمدارس» بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الاسماعيلية.

وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات الصحية عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.

ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، للوصول إلى أكتر من 990 مدرسة وأكثر من 350،000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية، حيث تضمنت فعاليات اليوم الاول للمبادرة ٥٠ مدرسة على مستوى المحافظة.

وصرحت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الهلال الاحمر المصري يعمل بروح وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تجمعهما مباديء الانسانية والتطوع والعمل التنموي، وأوصت المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، فهو يعد فارس الانسانية ويركز في العمل على تخفيف المعاناة الانسانية من كافة الجوانب، حيث كان له دور بطولي في مواجهة السيول السابقة، بالإضافة إلى تخلله في الصحة العامة وتوزيعه للمواد الغذائية.