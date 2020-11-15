شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في احتفالية وزارة الدولة للإعلام عن الفائزين بجوائز مبادرة تنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاحتفالية التي اقامتها وزارة الدولة للإعلام للإعلان عن الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة تنمية التي كانت قد أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في 21 سبتمبر الماضى بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام لتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الأستاذ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن مبادرة «تنمية» تهدف إلى إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار في مجال البيئة، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي، حيث أنهم قادة المستقبل وهم الركيزة الاساسية للتنمية والتى نطمح ان نشعر بنتائجها على المدى القصير والمتوسط والطويل. موضحه ان المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعيه حفاظا على حق الاجيال القادمة وتحقيق مستقبل افضل وأكثر استدامه للجميع.