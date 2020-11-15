شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مجدي: الكشف الأثري العظيم بسقارة تم بأيادي مصرية 100% فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن مصر كانت على موعد أمس مع التاريخ وكشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة فمصر منذ الأمس حديث العالم .

وأضافت رشا مجدي خلال تقديم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الكشف الأثرى العظيم تم بأيادى مصرية 100% وهذا الكشف استكمال لأعمال الحفائر بالمنطقة واللي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.

وتابعت أن مصر أرض الحضارات والجميل إن الكشف الأثرى حضره مايقرب من ٣٦ سفيرا أجنبيا وعربيا وإفريقيا فى القاهرة وعائلاتهم وعدد كبير من وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والأجنبية وهذا يؤكد أن مصر كانت حديث العالم كله وهذا يدل على أن مصر بلد الأمن والامان وأن الدولة تعمل فى كل الاتجاهات علشان تكون مصر فى المكانة اللى تستحقها بين الأمم.