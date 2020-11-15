شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: لن يكون هناك تنمية حقيقية دون مراعاة الأبعاد البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن وزارة البيئة لديها الكثير من الملفات الهامة من أجل بيئة أفضل للجميع ومنها الحد من تلوث الهواء والمياه وأيضا قضية ادارة منظومة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية والذى تتجسد فى الحفاظ على المحميات الطبيعية، معربة عن سعادتها لإطلاق حملة eco- Egpyt للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة، بالتعاون مع وزارتى الاعلام والسياحة .

وأشارت فؤاد الى قيام وزارة البيئة بالعمل مع كافة الوزارات لإدماج البعد البيئى فى كافة مناحى التنمية فقد اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية والتى تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكمن اهميتها فى مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات التنموية التى ستنفذ على مستوى الخطة الإستثمارية ، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء ، بالاضافة الى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج الجديدة، وايضا التنسيق مع وزارة التعليم العالى لاتاحة الماجستير المهنى حول الموارد الطبيعية.

وتابعت فؤاد بضرورة أن يتسلح الشباب بالثقافة البيئية، ويكون لهم دور ملموس على أرض الواقع في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية مشيرة الى إهتمام وزارة البيئة على إمداد يد العون للشباب وبالتعاون مع الجهات المعنية ، فقد تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح المحميات الطبيعية امام الشباب لتنفيذ كافة الأنشطة الشبابية بداخلها ، مؤكدة أننا لن نسطيع تحقيق تنمية متكاملة بدون شباب واعى ومدرك ويعمل جنبا الى جنب مع الحكومة والقطاع المصرفى والخاص والمجتمع المدنى.