شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 24 سفينة اليوم بمواني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفه 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن جميعها سفن حاويات وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات ،كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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