شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تدريبي على برامج طب الأسرة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أول برنامج تدريبي مكثف على برامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الأقصر، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر .

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن إطلاق البرنامج التدريبي جاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان، وبعض الجامعات المصرية (القاهرة، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، أسيوط)، وبرنامج الزمالة المصرية ومجلس الإنعاش المصري، لتقديم خدمات على أعلى مستوى من خلال المراكز والوحدات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر. وأضافت الهيئة أن البرنامج التدريبي يستهدف أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر والمقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، بهدف تحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية سواء عن طريق التدريب النظري والعملي أو المعايشة والتدريب على رأس العمل.

وتابع د. أحمد غريب، مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة، أن مدة البرنامج التدريبي ٣٥ يومًا، من ٨ نوفمبر الجاري وحتى ١٦ ديسمبر المقبل، ويشمل التدريب على برامج أساسيات طب الأسرة والرعاية الأولية، إدارة الجودة الشاملة، تدقيق السجلات الطبية، نموذج صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية، استشارات طب الأسرة، رعاية حديثي الولادة، رعاية صحة الأطفال والمراهقين، صحة الأم، الرعاية الصحية للبالغين وكبار السن، الصحة النفسية والعقلية، مكافحة العدوى.

وأوضح د. هاني راشد أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى بلغ 3,166,003 مليون حتى الآن، منهم حوالي ٨٠٠ ألف مواطن تم تسجيلهم بمحافظة الأقصر بنسبة تتجاوز ٥٨% من إجمالي عدد سكان المحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد التزامها الكامل بالسعي وبذل كل الجهود من أجل تطور المنظومة الصحية في مصر، والمُضي قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".