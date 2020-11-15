شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة الإسكندرية» تقرر بث المحاضرات العملية والنظرية «أونلاين» بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت قاسم، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تقرر نقل المحاضرات العملية والنظرية إلى الطلاب عن طريق التعليم عن بعد «أونلاين»، بدءاً من الأحد 15 نوفمبر.

وأشارت إلى أن القرار جاء اتساقا مع الظروف الجوية والطقسية السيئة التي تعانى منها الإسكندرية، على مدار أيام تزامنا مع النوات الشتوية التي تهب على المدينة وتعوق حركة السير، وكذا للحد من الزحام لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت العودة إلى الدراسة الطبيعية التقليدية حسب الجداول المعلنة في الكلية لجميع الفرق الدراسية بدءا من الإثنين 23 نوفمبر الجارى.