شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مطابق صرف صحي العامرية لمنع تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الصرف الصحى تحت إشراف عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى بتسليك وتطهير مطابق الصرف الصحي بجوار بنزينة الكافورى لمنع تراكمات مياه الامطار التي تسببت فيها النوة الماضية ومايمكن ان يتكرر خلال النوات المتتالية التي تتعرض لها المدينة ويصاحبها امطار غزيرة تفوق القدرة الاستيعابية .

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات محمود بريك رئيس حى العامرية ثان برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء ورصد تجمعات مياه الأمطار وجارى المتابعة اليومية لرفع كفاءة شبكة ومنع وجود تجمعات مائية