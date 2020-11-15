شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 5 وزراء.. انطلاق الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق فعاليات الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، غدًا، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت عنوان «الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات».

يناقش الملتقى خلال جلساته عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، فيناقش في الجلسة الأولى خطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط، ويشارك بهذه الجلسة كل من: ريتشارد داكتس، مدير مكتب الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي- جامعة الدول العربية، والمهندس أحمد راضي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات للمياة الغازية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إيهاب شلبي، والمهندس شريف الجبلي.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان دور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير، ويختتم الملتقى فعالياته بجلسة خاصة لاستعراض أفضل ممارسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا.

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