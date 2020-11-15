المنتخب القومي يتوجه إلى توجو لخوض مباراة العودة في تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الأحد، المنتخب القومي لكرة القدم، متجها إلى توجو على طائرة خاصة، لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل، في مباراة العودة من الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

ووصلت بعثة المنتخب مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وقامت السلطات وفرق العلاقات العامة بإنهاء إجراءات سفرهم، وقام الركاب بتحية اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وحقق منتخب مصر، أمس، فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى خمسة، متصدرا المجموعة السابعة، ومتفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.