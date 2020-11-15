ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح الشهادات الدراسية بالأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص بالغربية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا، أفادت قيام (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمقر الكيان وعثر بحوزته على (عدد كبير من الكارنيهات المزورة والمستندات والأوراق الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامي، وكذا جهاز حاسب آلي "لاب توب" عليه صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.