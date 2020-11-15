ضبط 5051 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأسفرت جهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الاخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5051 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير 436 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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