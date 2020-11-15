الداخلية: القبض على موظف ببنك استولى على أموال العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك باستغلال موظف ببنك طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى بالبنك، واستولى على مبالغ مالية من أموال جهة عمله.

وكشفت التحريات قيامه باستصدار 4 بطاقات دفع إلكتروني بإسمه وآخرين دون علمهم واستخدم ماكينة الدفع الإلكترونى المسلمة إليه بسبب وظيفته فى إجراء عمليات إيداع وهمية بإجمالي المبلغ المستولى عليه بتلك البطاقات، وسحبها عقب ذلك من ماكينات الصرف الآلي، واستولى عليها لنفسه، مما أضر بأموال البنك جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.