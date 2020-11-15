بقيمة 113 مليون جنيه.. إحباط تهريب 3.2 مليون قرص كبتاجون لاحدى الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحرى) ومشمولها المستندي (ذرة معلب) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .

وتم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية؛ لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمالها عن ضبط 1858 عبوة بإجمالي 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (113٫802٫500 جنيه تقريباً – مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.