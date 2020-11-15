اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، هلال ربيع الآخر لعام 1442 هجرية، من خلال لجانها العلمية والشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الآخر من عدمه، بعد غروب شمس اليوم الأحد، الـ29 من شهر ربيع الأول، الـ15 من نوفمبر لعام 2020.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).