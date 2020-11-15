شكرا لقرائتكم خبر عن إذا توافرت بك هذه الشروط لن تقضي خدمة عسكرية (نص قرار وزير الدفاع لسنة 2020) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار قـرار رقـم 195 لسنة 2020، بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ؛ وعلى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ بشأن مستويات اللياقة الطبية، وعلى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ بشأن مـستويات اللياقـة الطبيـة للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة ؛ وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

(المادة الأولى) تتقرر اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بواسطة المجلس الطبى العـسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى العسكرى العام بحسب الأحوال.

(المادة الثانية) يعتبر غير لائق طبيا للخدمة العسكرية والوطنية ويعفى منها من يتضح للمجلـس الطبى بمنا طق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى العسكرى العام - بحسب الأحوال - عند الكشف الطبى عليـه أن بـه مرضـا أو عيبا من الأمراض أو العيوب التالية: