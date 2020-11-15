شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة «نجريج» يعتذر لمحمد صلاح وأسرته ولأهل قريته (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، بيانا عبر صفحته على موقع «فيس بوك» بعنوان «اعتذار وتوضيح» يعتذر فيه للاعب الدولى محمد صلاح وأسرته، كما يعتذر لأهل قريته وعائلته وأسرته ولنفسه، وذلك بسبب تصريح منسوبا له نفى أنه صرح به واعتبره مسيئا للاعب وكل من قدم له الاعتذار.

وجاء نص الاعتذار كما يلى:

«اعتذار... لأسرتى واخواتى وعائلتي وأهل قريتى والنجم محمد صلاح واسرته ... أننى كنت سببا فى أذى نفسي لكم بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عنى بصوره سلبيه خلال اليومين الماضيين... توضيح ..... كونى كنت مصدر بسيط للحديث عن النجم محمد صلاح وبصفتى عمده قريته ومقرب منه ومن أسرته.. كان لزاما عليا توصيل المعلومه التى اعرفها للاعلام نظرا لعزوف الحاج صلاح واسرته عن الحديث مع الإعلام ... وأشهد الله اننى لم اتجاوز أو اقول كلمه غير حقيقيه عن النجم واسرته وكان دائما مصدرى هو الحاج صلاح والد محمد او خاله عبدالعزيز البمبي او محمد صلاح نفسه فى بعض الأحيان لو كان موجودا بالبلد ... ونظرا لما حدث من تجاوز فى حقى وحق اسرتى وقريتى... فقد قررت أن يكون اليوم هو آخر عهدى للتعامل مع الإعلام... شكرا للجميع وشكرا لكل الإعلاميين المحترمين... مهندس ماهر شتيه.. عمده قريه نجريج.»

وكان أحد أهم التصريحات التى صرح بها ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، قبل هذا الاعتذار، اعتقاده بأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا لم تكن ترجع إلى حضوره حفل زفاف شقيقه، وأن اللاعب كان مرتديًا الكمامة طوال الحفل، وكان حريصًا على اتباع الاجراءات الوقائية.

عمدة قرية نجريج يعتذر لمحمد صلاح وأسرته وأهل قريته