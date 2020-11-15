​اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرياً، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فسيولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة وسبع دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان صحفي للمعهد، أن الهلال الجديد يبقى في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفي مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة).

وتابع وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكيًا غدًا الاثنين الموافق 16/11/2020م.