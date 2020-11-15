حدث ليلاً| تحذير من سرعة انتشار سلالات كورونا بمصر وإثيوبيا تُطلق صواريخ على إريتريا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة عليى الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

13 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى اليوم.

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السيسي عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة مصر الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على زيارته السبت، لمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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مصدر أمني: التحفظ على مروان محسن داخل قسم الجيزة بسبب حادث سير

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قوات الأمن تحفظت على لاعب النادي الأهلي مروان محسن إثر حادث سير بشارع ثروت بالجيزة.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا: إصابات كورونا ستزداد خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن إصابات الفيروس ستزداد خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، مطالبًا المواطنين بالحذر، خلال الفترة المقبلة.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا: حالة محمد صلاح الصحية مطمئة للغاية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لزيارة اللاعب محمد صلاح في مقر إقامته.

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"تحدي صعب يطرحه الوباء".. تحذيرات من عقبات أمام حصول الدول الفقيرة على اللقاح

حذر الخبراء من العقبات التي قد تواجه البلدان الفقيرة للحصول على لقاح فيروس كورونا، بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية التوصل إلى تطوير لقاح أثبت فاعليته بنسة 90 في المئة. واستنادا إلى اتفاقات مع شركة "فايزر"، هناك 1,1 مليار جرعة تم شراؤها من قبل الدول الغنية. و"لم يتبق الكثير للدول الأخرى" وفق مركز التنمية العالمية.

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أستاذ أمراض صدرية: "سلالات كورونا في مصر سريعة الانتشار"- فيديو

أكد الدكتور عادل خطاب أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، أن الحالة الصحية للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي مستقرة وبسيطة عقب إصابته بفيروس كورونا، بناءًا على البيان الذي أصدره الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

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محافظ الغربية: وضع جميع المخالطين لـ محمد صلاح تحت الملاحظة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه بعد أن علم بإصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، أصدر توجيهات لمدير مديرية الصحة بالمحافظة للتوجه إلى القرية وحصر المخالطين له والذين كانوا متواجدين معه في فرح شقيقه وعددهم 58 حالة، وكان هناك 6 أشخاص منهم فقط هم من شعروا بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم فحصهم ظاهريا، وأنهم تحت الملاحظة والمتابعة الآن.

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"ليس له أي توابع".. المعهد القومي للبحوث الفلكية عن زلزال شرق القاهرة

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل ترصد كل الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية والإقليم المحيط بنا، أي كانت قوتها، مشيرًا إلى أن الزلزال الذي حدث في مصر السبت، وقع في الساعة 4.25 دقيقة مساءًا بقوة 2.6 على مقياس ريختر.

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جابر عصفور عن رحيل سعيد الكفراوي: فقدت أجمل ما في حياتي

أعرب الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن خالص تعازيه للمثقفين المصريين والعرب في رحيل الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا.

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العناني: 500 ألف سائح زاروا مصر في 4 شهور ولم تظهر حالة إصابة بكورونا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية حضرت اليوم لنقل فاعليات الاكتشاف الأثري الكبير بسقارة السبت.

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فرنسا: أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اصابة 32095 حالة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بزيادة كبيرة مقارنة بيوم الجمعة حيث سجلت 23794 إصابة.

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رويترز: إطلاق 3 صواريخ من إثيوبيا على جارتها إريتريا

قال خمسة دبلوماسيين إقليميين، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء السبت في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية.

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من هم "الموتى الأحياء" الذين شاركوا في الانتخابات الأمريكية؟

زعم أنصار ترامب أن أصوات آلاف الأشخاص قد أُدخلت في عملية الاقتراع في الانتخابات الأمريكية باستخدام أسماء أشخاص موتى.

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السودان: 25 ألف لاجئ إثيوبي في ولايتي كسلا والقضارف

ارتفع عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا (شرق السودان) حتى يوم السبت، جراء الحرب الدائرة في اقليم التجراي، إلى 24 ألفًا و944 لاجئا.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لقذائف صاروخية أطلقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تصديه لقذائف صاروخية أطلقت من غزة نحو مستوطنات غلاف القطاع.

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