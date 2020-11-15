حوادث الأسبوع| التحفظ على مروان محسن والأمطار تكشف جريمة عمرها 4 سنوات وميراث الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني: التحفظ على مروان محسن داخل قسم الجيزة بسبب حادث سير

هيكل عظمي فوق السطوح.. كيف كشفت الأمطار جريمة قتل عمرها 4 سنوات بالإسكندرية

"اختفت يوم الثلاثاء".. العثور على جثة "رحمة" قبل زفافها بأسبوع في المنيا

أجبرها على الزحف.. إخلاء سبيل المتهم بإهانة والدته القعيدة في الشرقية

هددت بنشر صورها.. فتاة تتهم ربة منزل بتسهيل الدعارة في كفرالشيخ

بالصور.. كاميرات المراقبة ترصد اللحظات الأخيرة قبل خطف "رحمة" وقتلها في المنيا

حاول التنقيب عن الآثار.. انتشال جثة من حفرة عمقها 23 مترًا بقنا

"ميراث الدم".. وضعا السم لشقيقهما وأطلقا عليه النيران في بني سويف

حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم ريهام سعيد بسب وقذف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

رفضت الزواج من شاب فقتلها والدها.. النيابة تأمر بحبس عامل في أوسيم

عرض زوجته على "فيسبوك".. ضبط عاطل يستقطب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب

دافع عن شقيقته فقتله طليقها.. التحقيق مع شخصين بتهمة قتل شاب في إمبابة

ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب على "تويتر" في الفيوم

جثة داخل حقيبة متفحمة.. ربة منزل تتخلص من عشيقها بمساعدة أشقائها في سوهاج

ذبح أخيه قبل 10 سنوات.. تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقين في الشرابية

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حبسهما عامين لـ 11 نوفمبر

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين بتهمة ازدراء الأديان

"كله إلا الشرف".. سر ساقطة استغلها صاحب شركة لابتزاز رجل أعمال بأكتوبر

محامي صالح جمعة: حفظ التحقيقات في واقعة صدم اللاعب لشاب في الجيزة

"اعتبريها سلفة هردهالك".. كواليس 90 دقيقة في جريمة "عروس العمرانية"

"خلصت عليها بالإيشارب".. ربة منزل تقتل صديقتها لسرقة ذهبها في العمرانية