شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة في مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اجزاء كبيرة في محافظة شمال سيناء، سقوط امطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.
من جانبه، قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.
وقال المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية والامطار .
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