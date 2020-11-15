شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة»: تذليل أي معوقات لتطوير مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم بتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من مراحل تطوير مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من المرافق أو الشبكات مثل الصرف الصحي أو الكهرباء أو المياه لانجاز الاعمال وعدم التعطيل والانتهاء في الوقت المحدد لها من اعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب المحافظ اليوم مع المهندس عادل عبدالظاهر رئيس حى المعادى واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة والمهندس رمضان حجازى من التفتيش الفنى بالمنطقة الجنوبية؛ لمناقشة ما جرى تنفيذه من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فيما يخص نطاق المنطقة الجنوبية بتوجيهات من محافظ القاهرة خالد عبدالعال.

وقالت نائب المحافظ إن الغرض من المشروع هو إحياء مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام، ويأتي ذلك بالإيجاب في تنشيط حركة السياحة الدينية بعد إعادتها، وتتم أعمال مسار العائلة المقدسة بدءا من سيناء مرورا على جميع الأماكن التي مرت بها بجميع المحافظات.

وأضافت أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة فإن المسار يبدأ من شجرة مريم عند حي المطرية مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره والمروربكنيسة أبي سرجه، مشيرة إلى أن التطوير بهذه المنطقة يجرى بالاشتراك مع وزارة السياحة.

وفى السياق، تابعت نائب المحافظ المستجدات من أعمال تطوير المنطقة ويشمل التطوير الحمامات، النخل، البرجولات، البنارات المضيئة، البوابات «الحجرية واليونيبول، اللافتات المرورية، الاكشاك».

ووجهت نائب المحافظ بمتابعة التطوير بجميع مراحله فيما يخص نطاق المنطقة الجنوبية، حيث يشمل التطوير شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجهة إلى المعادي حتى كنيسة المعادي عند مدخل المعادي.

كما وجهت عبدالمنعم بمتابعة أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان، مؤكدة ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من الأعمال.