​​خالد العناني: إعلان كشف أثري جديد قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من كبرى المؤسسات الإعلامية والقنوات الإخبارية الدولية بالكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 تابوت و40 قطعة أثرية أخرى، وتم عمل أشعة "X RAY" أمام جميع الحاضرين ووسائل الإعلام الدولية، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأكد أنه يوم الخميس الماضي، تم العثور على بعض الكشوفات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، والكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه اليوم مهم من حيث العدد والقيمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "كان من المفترض أن يكون ذلك آخر كشف في في 2020، لكن الدكتور زاهي حواس ترأس لجنة للكشف عن توابيت أخرى في موقع أخرى بمنطقة سقارة.