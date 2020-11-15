​​"طاقة البرلمان": الحكومة قادرة على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن ثقتها في قدرة الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

ووصف رئيس اللجنة طلعت السويدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء في سيناء وجنوب الوادي، بالمكون الأساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي بالمهمة، وأنها دليل قاطع على متابعة الرئيس السيسي بنفسه لمثل هذه المشروعات المهمة والاستراتيجية.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، بالتنفيذ الفوري لهذه التكليفات الرئاسية، نظرًا لأهميتها القصوى ليس في إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والاستثمارية في سيناء وجنوب الوادي فقط، لكن لإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل مثل هذه المناطق التي لم تشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ مصر إلا في عهد الرئيس السيسي.