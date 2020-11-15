شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة أحياناً واضطراب الملاحة البحرية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الأحد على السواحل الشمالية، خفيفة إلى متوسطة الاثنين والثلاثاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ( 40 % تقريباً )، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( 50 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ( السلوم – سيدي براني- مطروح- الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) ( 70 % تقريباً ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

والرياح نشطة على شمال الصعيد، وعلى السواحل الغربية والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 16»، الإسكندرية «22 – 17»، قنا «27- 14»، الأقصر «28– 15»، أسوان «28– 15» .

أما غداً الاثنين فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري ( 30 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ( 40 % تقريباً )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 60 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28- 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية.

أما بعد غدً الثلاثاء فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري ( 30 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ( 50 % تقريباً )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 50 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية .