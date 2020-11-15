شكرا لقرائتكم خبر عن لا تزيد على 3 ساعات.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالجيزة اليوم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم الأحد، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن بعض الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد على 3 ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

ووجه المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الدكتورة المهندسة الهام درويش نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات المتخذه من قبل قطاع الكهرباء والطاقه المتجدده للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدي المشتركين، بما يحقق رضاءهم عن الخدمه المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزاره الكهرباء والطاقه المتجددة في هذا الخصوص، وبالإشاره إلى الاجراءات الخاصه بتنفيذ برامج الصيانه المبرمجة وخطه الاحلال والتجديد بالشركه الامر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال اعمال الصيانه المطلوبه والتوجيه نحو اعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائي لاجراء اعمال الصيانه أو تنفيذ خطط الاحلال قبل الفصل بمده كافيه وذلك من خلال كافه القنوات المتاحة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1

عمارات المحموديه بشارع ترعه الزمر عمرانيه غربيه

شارع رشدي من شارع ابراهيم حماده

شارع المدرسه المنيب

شارع عبدالرحمن من شارع فؤاد سعيد العمرانيه الغربيه

المناطق المتاثره بالادارة العامة لشبكات هرم ٢

منطقه ج هضبة الأهرام

منطقة د هضبة الأهرام

شارع جاردينيا

مدخل البوابه الثانية الجديدة من طريق مصر الفيوم

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات كهرباء فيصل

شارع جمال عبدالناصر من شارع الملكه

شارع ابراهيم نافع من شارع الملكه

تقاطع شارع العشرين شارع اسلام حسين من الملكه

شارع الملكه الرئيسى مع العشرين محطه بنزين غاز تك

شارع العوضي من الملكه

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

شارع العيسوي وشارع الزهراء وشارع الاصلاح وشارع الوحده وشارع امتداد نصوح شارع 17 و31 و5 و13 مدينه التحرير شارع 8 وشارع 14 وشارع 18 محمد حجازي مدينه التحرير

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزه

منطقه النادي الرياضي ومنطقه مسجد السلام ومنطقه مسجد الهدايا ومنطقه جسر المنوات وشارع مسجد الشهداء ومنطقه مسجد عبدالرحمن بن عوف ومنطقه كوبري الشيخ سالم ومنطقه عزبه سعودي وشارع الطراوى بمنطقه المنوات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزه

منطقه البحر بقريه الطرفايه منطقه الموقف بقريه الطرفايه مصنع المكرونه

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات شمال الجيزه 1

طريق المريوطيه كومبره

بعض المزارع بالمنصوريه

عزبه الصفيح بابورواش

منطقه بحوث النخيل بالواحات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزه 2

منطقه ورشه البلاط ابو غالب التابعه لمركز منشاه القناطر منطقه الحسانين

منطقه عبدالصمد سيدي احمد التابعه لمنشاه القناطر

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب ريف الجيزه

لهندسات العياط والصف واطفيح

عزبه البرنسة وعزبه ميكائيل

و منطقه جبل طهما ومصنع علاء عقل وكنيسة طهما بالعياط

مستشفى الزهراء وجزء من منطقه العبسي العياط

عزبه السلام بمدينه العياط

عزبه ابو رشيد بالبليده العياط

قريه مسجد موسى اطفيح منطقه مسجد بلال بالقبابات اطفيح

منطقه الشوربجي ومنطقه ابو علياء بالقبابات اطفيح

عرب الشرفا ومنطقه الشرفا شرق الصف

منطقه الصنايع بنات ومدرسه الصنايع بنات بالصف

نادي المعلمين وشارع عمر بن الخطاب بالصف

منطقه عرب اسكر

ارض الاتحاد الصف

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 اكتوبر 2

ارض المخابرات 220 فدان

من قطعه 1 إلى قطعه 44 بلوك 19 / 13

ومن قطعة 1 إلى قطعه 12 بلوك 20 / 13

ومن قطعة 1 إلى قطعه 12 بلوك 21 / 13

منطقه حدائق اكتوبر