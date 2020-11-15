مصدر أمني: التحفظ على مروان محسن داخل قسم الجيزة بسبب حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قوات الأمن تحفظت على لاعب النادي الأهلي مروان محسن إثر حادث سير بشارع ثروت بالجيزة. وأضاف المصدر ، أن قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا بوقوع حادث سير بشارع ثروت ما أسفر عن إصابة قائد دراجة نارية، وبالفحص تبين أن من اصطدم به لاعب النادي الأهلي مروان محسن،فتم التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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