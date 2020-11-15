ضبط سيارة نقل محملة بـ 10 أطنان ذهب خام بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيارة نقل يقودها سائق، مُحمل عليها 10 طن من الأحجار التي تحوى خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وبمواجهة السائق؛ اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارة تستخدم للنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.​