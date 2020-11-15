شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تنفي علاقة رئيس حي الهرم الحالي بقضية تلقي رشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن إحالة رئيس حي الهرم الحالي و30 آخرين لمحكمة الجنايات لتلقي رشوة وتقديم عطايا مادية.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم السبت، أن هذه قضية متداولة بالمحاكم منذ سنوات ولا علاقة لرئيس الحي الحالي بها، حيث يمارس عمله المعتاد وكافة القيادات دون أي مشكلات لخدمة المواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة، المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر المختصة للحصول على المعلومات لعدم إثارة البلبلة.