شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن العلاقات الدولية بين مصر وتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمتاز العلاقات بين مصر وتوجو، بمتانة قوية، ولا سيما أن العلاقات السياسية راسخة، وتسعى الحكومتان لزيادة مستوى الاستثمارات المباشرة، وكذلك زيادة التبادل التجارى المشترك.

وفى هذا التقرير، تنقل لكم «المصرى اليوم»، أهم المعلومات عن الجوانب الهامة التي شهدت تعاونًا بين البلدين طوال الفترة الماضية وفقًا لما ذكره موقع «corps diplomatic togo»:

1- تربط كلاً من مصر وتوجو، علاقات جيدة على المستوى السياسي، حيث تتطابق وجهات النظر في معظم القضايا الإقليمية والدولية.

2- بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتوجو، عقب حصول توجو مباشرة على استقلالها عام 1960، وقامت مصر بإفتتاح سفارة مصرية في توجو منذ ذلك الحين.

3- لا توجد سفارة لتوجو بالقاهرة، لنقص الموارد المالية، ولكن قامت توجو في نهاية عام 2004 بترشيح سفيرها في ليبيا لتمثيل بلاده في مصر تمثيلاً غير مقيم، وقد وافقت السلطات المصرية على ذلك، وفقًا لما تنشره الهيئة العامة للاستعلامات.

4- في أغسطس 2019، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى «ياوا تسيجان» رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية «البرلمان التوجولى»، وفقًا لتقرير نشره موقع «توجو فيرست»، ذكرت فيه تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما وأوضح التقريرالاتفاق الذي تم بين مصر وتوجو على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة.

5- بحسب تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية، ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، فإن الواردات المصرية من توجو ارتفعت إلى 2.41 مليون دولار خلال 2018، مقابل 262 ألف دولار خلال 2017.

6- أثناء رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي في عام 2019، شهدت العلاقات العسكرية بين مصر وتوجو تعاونًا ايجابيً، عندما قامت مصر بإجراء مناورات عسكرية مع توجو. حيث شاركت مصر في يونيو 2019، في مناورات عسكرية لمكافحة الإرهاب، أقيمت في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسي مطروح، والتى كانت تهدف التدريبات إلى دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا في مواجهة التهديدات المختلفة. بحسب ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في ذلك الوقت.

7- وفيما يخص التعاون بين مصر وتوجو في النواحى الثقافية، يوجد عشرة من مبعوثي الأزهر الشريف في توجو يعملون في مجال الدعوة الإسلامية وتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم في المدارس الإسلامية في مختلف أقاليم توجو.