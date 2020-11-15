شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: ««اتجوزت الست اللي عملت لي سحر.. وهحبسها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تعرض للغدر من كل المحيطين به، مضيفا: «الست اللي عملت لي السحر ده اتجوزتها للأسف».
وأوضح فلوكس، خلال لقائه مع برنامجه «واحد من الناس» على قناة الحياة: «أنا كنت بمشط لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم، ولكنها طلعت قرعة وأنا مش شايف».
وتابع فلوكس: «كان بيحصل حاجات غريبة.. حاجات بتولع في البيت.. وأنا خلال الفترة دي كبرت فوق عمري سنين.. أنا كنت رياضي جدا بلعب جميع ألعاب الفنون القتالية وأصبحت مش قادر أقوم من السرير».
وأضاف فلوكس: «اكتشفت حاجات أخرى غير السحر في هذه الشخصية هحبسها بسببها، وفيه قضايا بينى وبينها، وسافرت دبى وبدأت في التحسن هناك بفضل القرآن والصلاة والذكر».
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