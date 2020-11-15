شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ينعى رئيس مالي الأسبق: أحد أبرز القادة الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الاسبق «أمادو توماني توري»، عبر خلالها وبالانابة عن الشعب المصري عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس الأسبق «امادو توري» الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وتابع الرئيس في برقيته: «مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلاً عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كل المجالات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان».