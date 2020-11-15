شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شوارع المنصورة.. والشرطة تدفع بسيارات المطافئ لشفط المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرقت شوارع مدينة المنصورة وتوقفت الحركة المرورية بالعديد من المناطق، السبت، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بها لأكثر من 20 سم، إثر تعرضها لهطول أمطار رعدية مصحوبة بالثلوج لمدة لا تتعدى 15 دقيقة في أول موجه للأمطار قبل حلول فصل الشتاء مناخيا.

واستغاث عدد من أصحاب المحلات بمنطقة ميت حدر التجارية دائرة قسم ثان المنصورة بشرطة النجدة وغرفة عمليات المحافظة، بسبب دخول المياه للمحلات وعدم قدرتهم على تصريفها بعد انسداد شبكة الصرف.

وقال مصطفى على من العمال: «المياه دخلت المحلات وأتلفت البضاعة والأجهزة الكهربائية ولم نتمكن من السيطرة عليها، بسبب انسداد الصرف الصحى، ورغم استغاثتنا بغرفة عمليات المحافظة والنجدة وطوارئ شركة المياه ولم يتحرك أحد».

كما غرق نفق السكة الحديد بمياه الأمطار وارتفع منسوب المياه به لما يقرب من 30 سم، ما تسبب في توقف الحركة المرورية وتحويل الطريق من ميدان الهابى لاند.

وقامت مديرية أمن الدقهلية بالدفع بعدد كبير من سيارات المطافئ إلى نفق السكة الحديد والمناطق الغارقة بمياه الأمطار لشفطها وتسير الحركة المرورية.

كما تسببت الأمطار في سقوط نخلة ضخمة في شارع سعد زغلول بمنطقة حي شرق المنصورة، كما سقطت إشارة المرور المواجهة لاستاد المنصورة الرياضي، نتيجة الرياح الشديدة، ما تسبب في غلق أحد الاتجاهات بشارع الجيش وانتقل الجهاز التنفيذي لحي شرق لإزالة النخلة وإشارة المرور.

كانت مدينة المنصورة تعرضت، مساء اليوم، لأمطار رعدية مصحوبة بالثلوج ورياح شديدة استمرت لنحو 15 دقيقة.

مديرية أمن الدقهلية تدفع بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار

مديرية أمن الدقهلية تدفع بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار

مديرية أمن الدقهلية تدفع بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار

مديرية أمن الدقهلية تدفع بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار